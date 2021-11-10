Крупный пожар произошел на заводе по переработке отходов в Филадельфии
В Филадельфии загорелся завод по переработке отходов. Центр города и близлежащие районы заволокло едким дымом, передает телеканал «Известия». Полицейские перекрыли несколько улиц. С огнем боролись более 100 пожарных. Спустя два часа пламя удалось локализовать. Городские власти заявили, что сообщений о пострадавших не поступало.
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