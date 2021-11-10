Правительство России поддержало законопроект о региональной власти с учетом замечаний. Соответствующий отзыв опубликован в среду, 10 ноября, на сайте Госдумы.

«В правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона. Законопроект подготовлен в развитие норм о единой системе публичной власти <…> Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета прилагаемых замечаний», — следует из документа.

В частности, в правительстве указали на то, что положения законопроекта, касающиеся установления региональных налогов и сборов, следует синхронизировать с положениями Налогового кодекса РФ. При этом необходимо также исключить положения о региональных сборах и об установлении законами субъектов России порядка взимания налогов и сборов.

Государственная дума приняла в первом чтении проект о региональной власти накануне. Документ снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них — пять лет. Кроме того, законопроект предполагает введение равных пятилетних сроков для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний.

Данный документ внесли в Госдуму председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 27 сентября. Они отмечали, что документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.