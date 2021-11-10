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Циклон «Стефани» надвигается на Карелию

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Жителей Карелии предупредили о сильном ветре. Его принесет атлантический циклон «Стефани». Синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра до 15 м/с с порывами до 18 м/с на юге республики.

В Петрозаводске в ближайшие дни ветер будет не таким сильным, 4-9 м/с. Ожидаются мокрый снег с дождем. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до -4 градусов, а днем — подниматься до +2 градусов, пишет ИА «Карелinform».

10 ноября прошла самая холодная с начала осени ночь в Москве. Как сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, под утро на базовой московской станции ВДНХ воздух остыл до -2,8, в Тушино было -3,2, на Балчуге -2,1, а в окрестностях мегаполиса местами было до -4,6…-5,2.

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