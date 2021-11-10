Гособвинение оценило приговор суда по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Гособвинение удовлетворено приговором суда по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщил в среду, 10 ноября, старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры России Александр Коробейников.

«Приговором суда мы удовлетворены. Суд назначил наказания близкие к максимальным», — отметил Коробейников в беседе с журналистами.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел в марте 2018 года. По данным следствия, возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты.

29 октября 2021 года суд вынес приговор восьми фигурантам дела о пожаре в ТЦ. В частности, суд приговорил руководителя тушения пожара в ТЦ Андрей Бурсина в шести годам лишения свободы, а начальника караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергея Генина к пяти годам лишения свободы.

Кроме того, были осуждены шесть человек из руководства ТЦ и компаний, которые оборудовали «Зимнюю вишню» системами безопасности.

Адвокат Константин Кудряшов, комментируя решение суда, в тот же день отметил, что вынесенные судом приговоры являются максимально строгими.