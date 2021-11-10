В МИД РФ задумались об открытии консульства в Ванкувере

МИД России считает необходимым расширить консульское присутствие в Канаде и будет прорабатывать вопрос открытия консульства в Ванкувере. Об этом 10 ноября сообщил «РИА Новости» посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«На наш взгляд, назрела необходимость расширения нашего консульского присутствия в Канаде. Будем прорабатывать с канадской стороной возможность открытия такого пункта в Ванкувере. Это одна из важнейших практических задач», — сказал он.

При этом Степанов подчеркнул, что поддержание постоянного диалога в любых обстоятельствах является самой сутью дипломатической работы. По его словам, российские дипломаты в Оттаве, Монреале и Торонто «продолжают взаимодействовать с канадскими коллегами на ежедневной основе», исполняя свои консульские обязанности, несмотря на пандемию коронавируса.

«Мы осуществляем прием граждан в генконсульстве и консульском отделе посольства плюс возобновляем выезд консульских групп в города с большим присутствием русской общины, такие как Ванкувер, Галифакс, Виндзор, Эдмонтон, Калгари и Виннипег. Конечно, большую помощь в этом нам оказывают почетные консулы в Сент-Джонсе, Ванкувере и Виндзоре», — заключил посол.

Ранее, 3 ноября, стало известно, что Россия предложила США усилить дипломатическое присутствие в Москве ради исправления ситуации с выдачей виз. Как заявили в МИД РФ, на сегодняшний день американское посольство не оказывает даже базовые консульские услуги, включая выдачу виз.