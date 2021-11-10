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Погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе с Польшей нашли избитых беженцев

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В ночь на 10 ноября в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе белорусскими пограничниками обнаружены четверо избитых, предположительно поляками, курдов. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Белоруссии.

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По словам пограничников, у пострадавших были травмы и следы избиения. На сайте опубликованы также фото пострадавших курдов.

«Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца», — отметили в службе.

Как полагает белорусская сторона, польские силовики насильно вытеснили их за заграждение с колючей проволокой на границе с Белоруссией.

Пострадавшие получили медицинскую помощь.

Во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе. По его словам, на государственной границе находится более 2 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, среди которых есть женщины и дети.

В погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ.

В тот же день и.о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намеренно обостряет отношения с Евросоюзом. Минск в ситуации с мигрантами сознательно оказывает давление на Брюссель, добавил высокопоставленный дипломат, не исключив новые санкции против Белоруссии.

10 ноября вступил в силу объявленный решением сейма Литвы режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Он будет длиться один месяц на фоне обострения ситуации с нелегальной миграцией в районе вдоль всего участка белорусско-литовской границы и в 5 км от нее, а также на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, Мядининкае, Кибартае, Рукле и в лагере в Науйининкае.

Как уточняет «Газета.Ru», миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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