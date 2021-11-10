В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет

Правительство Санкт-Петербурга обязало вакцинироваться от коронавируса всех горожан старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача, руководителя управления Роспотребнадзора по городу Наталии Башкетовой.

Документ изменяет предыдущее постановление санитарного врача от 12 октября 2021 года, расширяя список тех, кто должен пройти вакцинацию.

Как следует из документа, работодатели должны обеспечить вакцинацию от COVID-19 не менее 80% сотрудников ряда сфер. Мера коснется работников промышленного и перерабатывающего производств, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры.

Вакцинация стала обязательной и для людей с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы. Прививка от коронавируса стала обязательной для совершеннолетних студентов, которые проходят практику вне образовательных организаций.

Прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной они обязаны сделать до 15 декабря, вторым компонентом — в срок до 15 января 2022 года.

Как отмечает «Газета.Ru», в начале октября глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец назвал темпы вакцинации пожилых неудовлетворительными. Из 1,3 млн пожилых петербуржцев прививку сделали лишь 526 тыс. человек, сообщал он.

Ранее, во вторник, президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза итоги нерабочих дней в стране. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить за счет нерабочих дней. Министр здравоохранения также отметил эффективность работы введенных QR-кодов.

По его словам, первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты 62 млн человек. Под наблюдением врачей находятся 1 360 000 пациентов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в российские регионы поставлено почти 80 млн доз вакцин от коронавируса. По его словам, меры по борьбе с инфекцией в стране усилены.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что темп прироста коронавируса в России составил 2,1%, что говорит о снижении заболеваемости. Тенденция увеличения числа заболевших наблюдается только в трех регионах России, отметила она.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.