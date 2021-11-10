Порядка 30 детских площадок в Саратове построили в опасных зонах

В Саратове в охранных зонах тепловых сетей находится 29 детских площадок и игровых комплексов. Это выяснилось во время контрольных проверок, проводившихся специалистами Саратовского филиала ПАО «Т Плюс».

Площадки находятся в непосредственной близости от трубопроводов, что является прямой угрозой жизни и здоровью детей и подростков. При этом городские власти и собственники не выполняют требования энергетиков об их переносе на безопасное место.

В отношении собственников, кто проигнорировал предписание энергокомпании об устранении нарушений, ведется около 20 судебных процессов, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В соответствии с законодательством РФ охранными зонами теплотрасс являются земельные участки шириной не менее 3 м в каждую сторону от края строительных конструкций тепловых сетей. В этих границах запрещено размещать детские площадки и другие объекты строительства.