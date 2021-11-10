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Десятки нелегальных мигрантов прорвались в Польшу с территории Белоруссии

Bialystok: две большие группы нелегальных мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии
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Две многочисленные группы нелегальных мигрантов пробрались в Польшу из Белоруссии, перейдя границу. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщило польское радио Bialystok.

«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе [города] Крынки и [деревни] Беловежи», — указано в заявлении.

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При этом данную информацию польскому радио Bialystok прокомментировала пресс-секретарь пограничного отряда майор Екатерина Зданович. По ее словам, в настоящий момент известно, что в обоих случаях произошло силовое форсирование заграждений.

Зданович также пояснила, что некоторые мигранты, которые попытались перейти белорусско-польскую границу, вернулись обратно на территорию Белоруссии. Поиск других беженцев продолжается, добавляет «Газета.Ru».

Ранее в этот день пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе была обнаружена группа курдских беженцев, которых якобы избили сотрудники погранслужбы Польши. Уточняется, что у всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия.

Многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана 9 ноября выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей, они шли вдоль трассы, после чего свернули в лес. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

Кроме того, в погранкомитете Белоруссии во вторник сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ.

Из-за ситуации на границе польский президент Анджей Дуда перенес зарубежный визит. 2 сентября в Польше ввели режим ЧС, который президент продлил 29 сентября еще на 60 дней.

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