Гинцбург рассказал о планах создать универсальную вакцину от ротавируса и гриппа

Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планируют создать универсальную вакцину против гриппа и ротавируса, работающую в течение многих сезонов. Об этом 10 ноября рассказал руководитель центра Александр Гинцбург.

По его словам, тесты вакцин уже проводятся. Он напомнил в интервью ТАСС, что Центр им. Н.Ф. Гамалеи кроме вакцин от коронавируса также ведет разработки по созданию вакцины против возбудителя туберкулеза, которая должна сменить прививку БЦЖ.

Также ведутся разработки, направленные на борьбу с устойчивостью бактерий к антибиотикам.

«Если, не дай Бог, возникнут новые вызовы со стороны патогенного мира микроорганизмов, мы тоже к ним готовы. Работы ведутся», — подчеркнул он.

19 октября профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов рассказал о правилах вакцинации в период ОРВИ и ОРЗ. По его словам, в первую очередь тем, кто не болел COVID-19, привиться нужно от коронавируса.

16 октября Гинцбург рассказал, что центр имени Гамалеи начал доклинические исследования платформы для вакцин, которые смогут защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса. Тогда он отметил, что речь идет о возможном совмещении различных антигенов вирусов гриппа и коронавируса.

В начале октября он отметил, что в России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса. Ее клинические испытания начнут в конце 2022 года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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