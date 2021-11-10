В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграют еще две квартиры

Еще две однокомнатные квартиры разыграют среди вакцинированных от коронавируса в Москве в рамках акции «Вакцина – твой ключ к здоровью!». Об этом в среду, 10 ноября, сообщило правительство Москвы на своем сайте.

«В розыгрыше могут принять участие граждане старше 18 лет с московским полисом ОМС, которые получили первый компонент вакцины от COVID-19 или прошли повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября», — говорится в сообщении.

Первый розыгрыш прошел 20 октября. Всего в столице разыграют 10 однокомнатных квартир, добавили в мэрии.

Уточняется, что в прививочном пункте необходимо дать согласие на участие в розыгрыше.

Розыгрыш будет проходить каждую среду до 24 ноября в прямом эфире телеканала «Москва 24». Результаты также можно будет узнать на mos.ru.

Как сообщили власти города, акция «Вакцина — твой ключ к здоровью!» стала продолжением стимулирующих мер, действовавших в столице летом этого года. Ее инициатором выступила Московская торгово-промышленная палата.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что этот розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против коронавируса. Он добавил, что подобные стимулы не являются основными. Главным стимулом к вакцинации от коронавируса, по его словам, является собственное здоровье горожан.

Власти Москвы с 23 июня провели серию розыгрышей 45 автомобилей Renault Logan среди жителей города, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 15 августа.

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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