Компьютерный томограф закупят для больницы Бежецка

В Бежецке Тверской области в центральной районной больнице появится новый компьютерный томограф. Решение о его покупке для этого медицинского учреждения было принято на заседании региональной бюджетной комиссии.

Оборудование должны поставить до конца этого года. Томограф будут использовать для медицинского обслуживания жителей Бежецкого, Сонковского, Кесовогорского, Максатихинского и Молоковского районов, а также Весьегонского, Краснохолмского, Лесного и Сандовского муниципальных округов. Его применят в диагностике коронавируса, пишут «Тверские ведомости».

В конце октября сообщалось, что реализация нацпроекта «Здравоохранение» пробуксовывает в некоторых регионах. ОНФ организовал очередной этап мониторинга строительства ФАПов. В частности, выяснилось, что до сих пор не началось строительство 18 объектов в двух субъектах РФ: Тверской области (16 объектов) и Республике Коми (два объекта).