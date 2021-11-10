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В МИЦ «Известия» обсуждают поддержку пожилых людей в пандемию

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Формирование среды для активного долголетия в России».

Участники обсуждают, как происходит формирование среды для активного долголетия? Как реализуется национальный проект «Демография»? Ускоряет ли COVID-19 процесс старения? Помог ли локдаун защитить здоровье пожилых людей? Как происходит реабилитации пожилых пациентов после COVID-19? Что из мирового опыта формирования системы долговременного ухода за пожилыми людьми применяется в России?

Участники:

  • Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации;
  • Ольга Ткачёва, главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова;
  • Мелита Вуйнович, специальный представитель ВОЗ в России (онлайн);
  • Клаудия Консон, высококвалифицированный специалист по гериатрии и паллиативной медицине, главный специалист отдела контроля Фонда международного медицинского кластера (Израиль);
  • Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко;
  • Вадим Самородов, начальник отдела международной деятельности и общественных проектов Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

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