В МИЦ «Известия» обсуждают поддержку пожилых людей в пандемию

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Формирование среды для активного долголетия в России».

Участники обсуждают, как происходит формирование среды для активного долголетия? Как реализуется национальный проект «Демография»? Ускоряет ли COVID-19 процесс старения? Помог ли локдаун защитить здоровье пожилых людей? Как происходит реабилитации пожилых пациентов после COVID-19? Что из мирового опыта формирования системы долговременного ухода за пожилыми людьми применяется в России?

Участники: