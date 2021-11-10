В МИЦ «Известия» обсуждают поддержку пожилых людей в пандемию
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Формирование среды для активного долголетия в России».
Участники обсуждают, как происходит формирование среды для активного долголетия? Как реализуется национальный проект «Демография»? Ускоряет ли COVID-19 процесс старения? Помог ли локдаун защитить здоровье пожилых людей? Как происходит реабилитации пожилых пациентов после COVID-19? Что из мирового опыта формирования системы долговременного ухода за пожилыми людьми применяется в России?
Участники:
- Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации;
- Ольга Ткачёва, главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова;
- Мелита Вуйнович, специальный представитель ВОЗ в России (онлайн);
- Клаудия Консон, высококвалифицированный специалист по гериатрии и паллиативной медицине, главный специалист отдела контроля Фонда международного медицинского кластера (Израиль);
- Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко;
- Вадим Самородов, начальник отдела международной деятельности и общественных проектов Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова.