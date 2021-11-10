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Ученые РАН назвали продукт с блокирующим COVID-19 веществом

Институт цитологии РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19
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Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера пришли к выводу, что содержащееся в черном перце вещество пиперин способно блокировать распространение COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано во вторник, 9 ноября, в журнале Biomedicines.

Одна из авторов научной работы главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова пояснила, что к способам снижения темпов распространения коронавируса относится создание таких препаратов, которые могут блокировать белки на поверхности клетки человека. Иными словами, они не позволяют вирусу размножаться в организме.

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Однако, как рассказала специалист, коронавирус довольно быстро мутирует. Это в свою очередь говорит о способности вируса к дальнейшей устойчивости по отношению к применяемым пациентом препаратам. В связи с этим ученые изучали вещества, которые могли бы заблокировать слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и COVID-19.

«Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение — пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей», — сказала Остроумова «Ведомостям».

Проведя исследование на моделях вирусных и клеточных мембран в присутствии фрагмента белка SARS-CoV-2, специалисты выяснили, что наиболее эффективное соединение (пиперин) изменяет свойства вирусной липидной оболочки. В результате такая оболочка теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, тогда как вирус больше не может размножаться, добавляет «Газета.Ru».

Ранее в этот день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что институт разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусной инфекцией. По его словам, испытания препарата вскоре начнутся.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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