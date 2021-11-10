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Названа необходимая для поддержки сельхозотрасли Коми сумма

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Республике Коми для поддержки сельского хозяйства в 2021 году необходимо 400 млн рублей. Об этом заявил региональный министр сельского хозяйства и потребительского рынка Денис Шаронов. Он выступил на защите госпрограммы по развитию отрасли сельского хозяйства.

Министерство пока получило порядка 98 млн рублей из регионального бюджета. Они пойдут на текущую поддержку сельхозтоваропроизводителей. Для того, чтобы оказать полную поддержку по всем направлениям, необходимо еще 300 млн рублей.

По словам Шаронова, которые приводит ИА «Комиинформ», сельское хозяйство обеспечивает и экономическую стабильность, и сохранение уклада жизни сельского населения. Там, где сохранена сельскохозяйственная деятельность, село живет.

Министр отметил ухудшение финансового состояния аграриев. Хозяйства мельчают, а некоторые вообще закрываются из-за отсутствия источников пополнения финансовых ресурсов.

Бюджет на следующий год предусматривает поддержку отрасли сельского хозяйства на сумму в 844,1 млн рублей со снижением к уровню этого года на 3% или на 29 млн рублей.

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