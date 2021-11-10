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Томские ученые сделали из ПЭТ-отходов «ловушку» для пестицидов

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В Томском политехническом университете синтезировали новый материал, способный разлагать в воде опасный сельскохозяйственный пестицид — параксон-этил. Подобный катализатор можно получить из пластиковых отходов.

Ранее ученые вуза создали сорбент для удаления из воды имидаклоприда, химического вещества, используемого, в частности, в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми. Сорбент относится к классу металлорганических каркасов. Для получения каркаса ученые использовали ПЭТ-бутылки.

Лидер научной группы Павел Постников объяснил, что суть метода состоит в получении продуктов с высокой добавленной стоимостью из вторичных источников, минуя стадии дополнительной переработки. Материал представляет собой гранулы из бутылок. На них ученые вырастили металлорганические каркасы из ионов циркония и наночистицы серебра, пишет РИА «Томск».

Ранее сообщалось, что ученые Томского государственного университета разработали модель прогнозирования погоды, которая позволит ускорить получение значений температуры воздуха, скорости ветра и других характеристик. Систему протестируют в Красноярске в 2022 году.

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