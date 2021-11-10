Глава Минэнерго спрогнозировал рекордную нефтедобычу в 2023-2024 годах

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что нефтедобыча в России в 2023-2024 годах может составить около 560 млн тонн. Таким образом, по его словам, страна может повторить рекордный для себя объем добычи сырья, пишет «Коммерсант» в среду, 10 ноября.

«Мы считаем, что в 2023-2024 годах добыча составит около 560 млн тонн. Наша задача — обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи», — заметил Шульгинов, отвечая на вопрос журналиста о возможном снижении нефтедобычи.

Рекорд по добыче нефти Россия установила в 2019 году, тогда показатель составил порядка 560,3 млн тонн, напоминает издание.

По словам Шульгинова, министерство должно внести изменения в энергостратегию в генсхемы нефтяной, газовой, угольной отраслей, исходя из стратегии низкоуглеродного развития, и продлить горизонт планирования до 2050 года.

Министр добавил, что в дальнейшем необходимо стабилизировать уровни добычи нефти, поскольку рано говорить о «закате нефтяной эры».

4 ноября российский вице-премьер Александр Новак заявил о постепенном восстановлении нефтерынка и объяснил решение ОПЕК+ наращивать добычу ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки. При этом он добавил, что в случае более сильного восстановления спроса альянс может принять дополнительные меры по стабилизации рынка.

Между тем 2 ноября президент США Джо Байден заявил, что если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением, так как приведет к дальнейшему подорожанию топлива в мире.