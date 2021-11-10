Предприниматель Илон Маск потерял $50 млрд за два дня из-за падения котировок Tesla, сообщило агентство Bloomberg.

Ценные бумаги подешевели после того, как бизнесмен спросил в Twitter, следует ли ему продать 10% имеющихся у него акций компании, уточняет телеканал «Известия». К закрытию торгов на Уолл-стрит котировки упали более чем на 16%. Ситуация на рынке сказалась на благосостоянии самого Маска.

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