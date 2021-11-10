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Десятки нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу

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Две группы в составе более десятки нелегальных мигрантов проникли в Польшу из Белоруссии, прорвавшись через границу. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщило польское радио Bialystok.

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«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе [города] Крынки и [деревни] Беловежи», — отмечается в сообщении.

По словам пресс-секретаря Подляского пограничного отряда майора Катажины Зданович, мигранты применили силу, чтобы сломать ограждения.

Отмечается, что часть мигрантов удалось вернуть на белорусскую сторону, и сейчас обстановка в окрестностях пограничного пропуска «Кузница» спокойная. Как сообщает радио, на белорусской стороне сейчас не менее нескольких сотен человек, а, по данным польских служб, у иммигрантов есть платки, спальные места, также «они разжигают костры, чтобы согреться».

9 ноября многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей, они шли вдоль трассы, после чего свернули в лес. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение.

В Сети появилось видео того, как толпа беженцев проломила ограждение на белорусско-польской границе.

Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

Из-за ситуации на границе польский президент Анджей Дуда перенес зарубежный визит. 2 сентября в Польше ввели режим ЧС, который президент продлил 29 сентября еще на 60 дней.

9 сентября президент Венгрии Янош Адер предложил Польше помощь в построении забора вдоль границы. При этом отмечалось, что Польша приступила к строительству дополнительного забора из колючей проволоки высотой 2,5 м.

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