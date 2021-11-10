У севшего на мель сухогруза в Находке установят боновые заграждения
Возле севшего на мель в Приморском крае панамского сухогруза Rise Shine установят боновые заграждения, передает телеканал «Известия».
Спасатели ждут водолазов для осмотра подводной части судна. Штормовое предупреждение снято, и погружение может состояться 10 ноября. На следующий день планируется откачка топлива и разгрузка судна.
Теплоход прибыл из Китая и на рейде ожидал выгрузки товаров. На борту было 14 членов экипажа, все они граждане КНР. Спасатели вертолетом эвакуировали команду на берег.
На судне находится около 300 т горюче-смазочных материалов и 1,6 тыс. т груза.
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