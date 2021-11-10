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Синоптик центра «Фобос» Тишковец: зима 2021-2022 будет на два градуса теплее нормы

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В настоящее время прогнозы на ближайшую зиму скорректированы в более теплую сторону, декабрь, январь и февраль будут на два градуса выше нормы. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Раньше зима вроде бы прогнозировалась около нормы (климатической, — Ред.), но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы», — уточнил синоптик.

По его словам, количество снега станет соответствовать многолетним значениям. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее «еврозиму», заверил Тишковец в беседе с радио Sputnik, опубликованной 10 ноября.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» рассказал, что ночь на 10 ноября стала самой холодной в Москве за осенний сезон. В столице ударили морозы –2…–7.

В тот же день москвичей предупредили и об ухудшении погоды. В столице наблюдались усиление ветра, мокрый снег и гололедица.

В МЧС также напомнили о мерах безопасности: автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим, а пешеходам держаться подальше от высоких столбов, деревьев, электропроводов.

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