Спасатели назвали условие для начала работ возле севшего на мель в Приморье судна

Спасатели прибыли на место нахождения контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель вблизи Находки. К установке боновых ограждений и другим работам они приступят, когда позволит погода, сообщили 10 ноября в аварийно-спасательном подразделении порта Находка.

«Подвезли [к месту выполнению работ] специальные ограждения, будут вокруг судна огораживать специальным барьером от протечки нефти, масляных пятен», — сообщили спасатели.

Дежурный спасательного подразделения также отметил, что к судну на мыс Козина, к месту ЧС скоро прибудут водолазы. По его словам, проведение работ будет зависеть от погоды, потому что волна, которая может помешать их проведению, «еще приличная».

Ранее, 9 ноября, в Росморречфлоте рассказали, что спасатели эвакуировали девять моряков с Rise Shine. В распоряжении «Известий» появились кадры эвакуации экипажа. Судно получило серьезные повреждения. На видео можно заметить приближение к контейнеровозу вертолета Ми-8 МЧС России. Видно, как спасатели поднимают на борт одного человека.

Как рассказал начальник Морского спасательно-координационного центра во Владивостоке Николай Пирожков, все 14 членов экипажа судна Rise Shine являются гражданами Китая. Контейнеровоз ходит под флагом Панамы. Судно способно развивать максимальную скорость 11,3 узла.

Сигнал о бедствии на борту контейнеровоза поступил в спасательные службы накануне в 06:02 (23:02 мск). Сообщалось, что Rise Shine сел на мель и получил несколько пробоин. Капитан Rise Shine сообщил, что есть угроза жизни членам экипажа. На помощь контейнеровозу вышел из Владивостока спасательный корабль «Лазурит».