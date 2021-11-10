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Иммунолог объяснил причины скачков уровня антител к COVID-19

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Большое количество антител к коронавирусу фиксируется в крови через некоторое время после вакцинации или перенесенного COVID-19 из-за встречи организма с инфекцией или по причине различия тест-систем на определение количества антител. Об этом 9 ноября сообщил генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков.

По его словам, после вакцинации или через определенное время после излечения от коронавируса уровень антител падает, а затем может резко вырасти.

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«Если произошел значимый скачок антител, то это может означать встречу с инфекцией. Высокий титр антител может свидетельствовать о новом контакте», — отметил он в беседе с радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что в половине случаев инфекция протекает бессимптомно, не в формате заболевания, что означает отсутствие клинических проявлений у человека, но наличие реакции иммунной системы.

Незначительное изменение показателя антител IgG или IgM можно связать с особенностями различных тест-систем, которыми были произведены замеры, так как «каждый тест имеет погрешность, а еще существуют индивидуальные колебания», добавил Крючков.

Иммунолог подчеркнул важность вакцинации, а также ревакцинации от COVID-19 для получения иммунной защиты.

9 ноября врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал «Спутник V» самым эффективным препаратом при ревакцинации от коронавируса. По его словам, если вакцинация проходила другим препаратом, а ревакцинация «Спутником V», то побочных эффектов никаких не будет.

8 ноября академик РАН, директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об исследовании, результаты которого показали: от штамма «Дельты» COVID-19 способны защищать 300 международных единиц антител. При этом, заключил он, 500 единиц и больше идеально подходят для защиты от коронавируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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