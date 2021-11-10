В Якутске возбудили два уголовных дела об убийстве ребенка

Следственный комитет (СК) России по Республике Саха (Якутия) 10 ноября возбудил уголовное дело после обнаружения тела двухлетнего ребенка с признаками насильственной смерти.

Отмечается, что ребенка нашли в квартире дома, расположенного в районе Маганского тракта города Якутска. Следователи осмотрели место происшествия и допросили мать погибшего мальчика.

«В ходе расследования у следствия появились основания полагать, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний неоднократно судимый сожитель женщины, который скрылся из квартиры», — следует из материала СК.

В результате следствию удалось установить местонахождение подозреваемого мужчины и задержать его. В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Кроме того, СК РФ по республике возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Как полагает следствие, сотрудники органов профилактики ненадлежаще исполняли свои обязанности и не смогли проконтролировать условия жизни семьи, в которой воспитывался ребенок.

Расследование уголовных дел продолжается.

29 сентября следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело об убийстве трехмесячного младенца. Тело мальчика было обнаружено ранее в этот день в квартире дома по улице Урицкого в городе Вольске. Прибывшие на вызов медработники констатировали смерть ребенка. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти младенца стала тупая травма головы.