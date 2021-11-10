Фермерам на Алтае запретили продавать мясо напрямую

С 11 ноября управление ветеринарии Алтайского края перестанет выдавать сопроводительные документы на мясо скота, забитого на местных подворьях. Таким образом, фермеры не смогут реализовать свою продукцию напрямую. Они должны будут везти скот на сертифицированную бойню. Об этом стало известно после заседания межведомственной противоэпизоотической комиссии Алтайского края.

Как уточняет altapress.ru, прекратить выдачу документов на «домашнее» мясо планировалось с 1 октября. Но тогда фермеры и некоторые депутаты обратились к властям с просьбой отсрочить введение изменений. Производители утверждают, что в крае не хватает сертифицированных бойней. Это значит, что с реализацией продукции возникнут проблемы.

В краевом управлении ветеринарии сообщили, что на территории региона убой животных осуществляют более 170 предприятий. И только на 72 бойни частник может обратиться со своим скотом.