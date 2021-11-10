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На Урале сбежавшую из приемной семьи школьницу вернули в приют

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14-летнюю девочку, сбежавшую из приемной семьи, с которой она жила в Среднеуральске, вернули в детский дом по ее собственному желанию. Об этом в среду, 10 ноября, пишет екатеринбургское издание E1.ru.

7 ноября это же СМИ сообщало, что девочка ушла от опекунов, которые взяли на попечительство также ее двух сестер четырех и шести лет. Она добралась до Екатеринбурга, попросила знакомых ее приютить и не заявлять в полицию, потому что боялась, что ее увезут обратно.

Просьбу о возвращении в детский дом ей помогла осуществить депутат Наталья Крылова, которая записала видеообращение школьницы к детскому омбудсмену Игорю Морокову. Девочка рассказала, почему ей было плохо в приемной семье. В частности, она пожаловалась на плохое питание.

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Еще одна жалоба ребенка связана с тем, что ей не покупали новые вещи и одевали в то, что отдавали семье бесплатно. Также она рассказала, что приемная мать грозилась отправить ее в психбольницу.

Желание девочки было исполнено, ее привезли обратно в детский дом. Приемная мать в разговоре с депутатом сказала, что «не хочет общаться с двуличным ребенком», и собрала вещи девочки для детдома. Младших сестер оставили в семье опекунов после проведения проверки, которая показала: условия в квартире для проживания детей подходящие.

При этом депутат считает, что приемная мать не смогла создать подростку нормальные условия. По ее словам, из бесед с девочкой она узнала странные подробности: дети жили в съемной хрущевке, приемный отец проживал отдельно, приезжал редко. Мать часто уезжала, в итоге маленькие девочки оставались под присмотром подростка.

«По сути, она попала из одного детского дома в другой, только условия жизни стали хуже. Поэтому и попросила, чтобы ее вернули обратно», — отметила депутат.

В настоящее время прокуратура выясняет, что происходило в приемной семье, были ли нарушения. По результатам прокурорской проверки и будут приниматься дальнейшие решения.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков посетит Нижний Тагил для встречи с профильными органами, чтобы обсудить инцидент с насилием в семье профессиональной опекунши. Всего с женщиной проживали 20 детей.

С просьбой о помощи выступил педагог школы в Нижнем Тагиле. По его словам, мама могла наказывать детей, лишив пищи, отобрав очки и иные важные вещи. В присутствии других родителей мать могла оскорбить детей. Также стало известно о том, что старший мальчик надругался над младшим братом и сестрой. В результате после публикаций в СМИ у женщины забрали детей.

Ранее на Алтае следователи возбудили дело по факту истязания четырех детей в приемной семье. Мальчики сбежали из дома и спрятались у пастуха — после того как их нашли полицейские, братья пожаловались им на побои и издевательства опекунов.

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