Бриллианты Марии-Антуанетты проданы на аукционе Christie's

Бриллианты королевы Франции Марии-Антуанетты (1755-1793) проданы на аукционе Christie's. Пара браслетов обошлась покупателю в $8 млн, передает телеканал «Известия».

Украшения дошли до наших дней без изменений. Эксперты заявили, что почти все бриллианты остались на месте. Отмечается, что браслеты можно трансформировать в колье.

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