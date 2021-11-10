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Два человека погибли в результате стрельбы в Южной Дакоте

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По меньшей мере два человека погибли во вторник, 9 ноября, в результате стрельбы в американском городе Скотленд, штат Южная Дакота. Об этом сообщает издание «DakotaNewsNow».

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Уточняется, что пострадали еще три человека. Одного доставили в больницу с серьезными ранениями, двое сами покинули место происшествия, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе.

Обстоятельства трагедии со стрельбой выясняются.

4 сентября три человека стали жертвами стрельбы на северо-западе столицы США Вашингтона, еще трое госпитализированы с ранениями. Сообщалось, что огонь на Лонгфелло-стрит в субботу вечером открыли неизвестные мужчины. Они вышли из своего автомобиля и обстреляли толпу взрослых людей.

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