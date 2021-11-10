Задержанные в Таджикистане афганские военные вылетели в США

Группа афганских граждан и военнослужащих вылетела в США после почти трех месяцев вынужденного пребывания в Таджикистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что после установления контроля над Афганистаном движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) часть военных отправилась в соседнюю страну. Там они были задержаны местными властями.

Как уточняет агентство, большинство задержанных находилось в одном из санаториев Таджикистана. Некоторые из военных утверждали, что власти отобрали у них документы.

9 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что группа из 191 афганского жителя и военнослужащих ВВС Афганистана, которые прибыли в Таджикистан из Кабула, в скором времени отправится в США.

29 сентября американский министр обороны Ллойд Остин указал на бессмысленность продления сроков пребывания американских войск в Афганистане, а также сохранения в руках страны базы в Баграме. По его словам, если бы США сохранили базу Баграм, стране пришлось бы поставить под угрозу 5 тыс. американских военнослужащих, для того чтобы пользоваться ею и оборонять ее.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.