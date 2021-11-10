Прямой эфир
Мир
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Политика
Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником
Происшествия
Из-за непогоды задержаны рейсы в аэропорту Хабаровска
Экономика
Общественники предложили компенсировать школам рост цен на продукты
Общество
Гинцбург заявил о разработке лекарства из антител для лечения COVID-19
Культура
Камбербэтч рассказал об отравлении никотином на съемках фильма
Наука
Ученые РФ сделали шаг к созданию лекарства от Паркинсона и Альцгеймера
Общество
Уфа обошла Москву по самым высокооплачиваемым вакансиям в ноябре
Мир
Россия предложила способы разрешения кризиса между ЕС и Белоруссией
Мир
Число умерших от COVID-19 в Европе выросло за неделю на 10%
Сюжет:

Задержанные в Таджикистане афганские военные вылетели в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа афганских граждан и военнослужащих вылетела в США после почти трех месяцев вынужденного пребывания в Таджикистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Москва словам не верит: чего ждут от талибов на встрече по Афганистану
И почему переговоры не предвещают особого прорыва

Подчеркивается, что после установления контроля над Афганистаном движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) часть военных отправилась в соседнюю страну. Там они были задержаны местными властями.

Как уточняет агентство, большинство задержанных находилось в одном из санаториев Таджикистана. Некоторые из военных утверждали, что власти отобрали у них документы.

9 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что группа из 191 афганского жителя и военнослужащих ВВС Афганистана, которые прибыли в Таджикистан из Кабула, в скором времени отправится в США.

29 сентября американский министр обороны Ллойд Остин указал на бессмысленность продления сроков пребывания американских войск в Афганистане, а также сохранения в руках страны базы в Баграме. По его словам, если бы США сохранили базу Баграм, стране пришлось бы поставить под угрозу 5 тыс. американских военнослужащих, для того чтобы пользоваться ею и оборонять ее.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021