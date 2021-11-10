Илон Маск потерял $50 млрд из-за падения котировок акций Tesla

Американский предприниматель Илон Маск потерял свыше $50 млрд из-за падения котировок акций Tesla. Об этом сообщило во вторник, 9 ноября, агентство Bloomberg.

По данным на 9 ноября, акции Tesla торговались в районе €893 за штуку, что на 12,76% процентов меньше, чем в предыдущий день.

Таким образом, как передает агентство, за двое суток богатейший человек планеты стал беднее на более чем $50 млрд. Отмечается, что его отрыв от второго места, которое сохраняет за собой основатель корпорации Amazon Джефф Безос, сократился до $83 млрд.

6 ноября Илон Маск разместил на своей странице в Twitter опрос и предложил подписчикам определить судьбу 10% его акций Tesla. Предприниматель задал вопрос: продавать их или оставить, при этом пообещав, что он поступит согласно итогам голосования. Предприниматель отметил, что в последнее время слишком много разговоров о том, что нереализованная прибыль — это способ уклонения от уплаты налогов, поэтому он и предложил продать часть акций компании. Он рассказал, что ему не поступает зарплата наличными или бонусы, а всё его состояние существует в виде акций. Поэтому продажа акций своей компании — единственный для него способ платить налоги.

В опросе приняли участие около 3 млн пользователей: 57,9% поддержали предложение о продаже акций, 42,1% высказались против.

1 ноября, по данным журнала Forbes, глава Tesla стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.

По данным Reuters, 30 июня Маску принадлежало около 170,5 млн акций Tesla. На закрытии торгов 6 ноября одна акция компании стоила $1222. Получается, что 10% пакета, принадлежащего бизнесмену, стоит около $21 млрд, подсчитали в агентстве.