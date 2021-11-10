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Глава МИД ФРГ Маас допустил введение новых санкций против Белоруссии

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И.о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намеренно обостряет отношения с Евросоюзом. Об этом говорится в опубликованном заявлении и.о. министра.

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«Лукашенко по-прежнему раскручивает опасную спираль эскалации, из которой для него самого нет выхода», — считает Маас.

По его мнению, белорусские власти в ситуации с мигрантами сознательно оказывают давление на Евросоюз.

«В последние месяцы мы уже ясно дали понять, что мы будем решительно противостоять вероломным и бесчеловечным действиям Лукашенко и его союзников», — утверждает и.о. главы МИДа Германии.

Он также подчеркнул, что Евросоюз не намерен оставлять в беде беженцев, отметив, что «гуманитарные организации готовы помочь им — как в Белоруссии, так и в Польше».

Хайко Маас не исключил расширения санкций ЕС против властей Белоруссии.

«В отношении всех тех, кто участвует в целенаправленной перевозке мигрантов, мы введем санкции», — заключил и.о. министра.

18 октября, глава МИД ФРГ Хайко Маас обвинил Белоруссию в переправке нелегальных мигрантов в Евросоюз и заявил, что ЕС в этой связи введет новые санкции в отношении республики.

4 ноября стало известно, что в связи с обеспокоенностью несоблюдением обязательств в области прав человека и демократии в Белоруссии 35 государств — участников ОБСЕ активизировали Венский механизм этой международной структуры.

В документе прописано, что Венский механизм применен из-за неспособности Минска дать удовлетворительный ответ на рекомендации, изложенные в докладе Московского механизма ОБСЕ в 2020 году, а также на фоне растущей обеспокоенности серьезными нарушениями прав человека в Белоруссии за последний год.

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