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Камбербэтч рассказал об отравлении никотином на съемках фильма

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Британский актер Бенедикт Камбербэтч рассказал о том, как сложно ему далась роль курящего владельца американского ранчо в фильме «Власть пса». Воспоминаниями о съемках артист поделился в интервью британскому журналу Esquire.

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«Я трижды отравился никотином. Действительно ужасно, когда тебе приходится много курить», — сказал актер.

В фильме, выход которого запланирован на 1 декабря на стриминговом сервисе Netflix, Камбербэтч играет владельца самого крупного ранчо в американском штате Монтана.

Артист признался, что ему приходилось курить самокрутки без фильтра, причем делать это дубль за дублем. Таким образом он хотел полностью вжиться в образ персонажа.

Фильм «Власть пса» рассказывает историю Фила Бэрбанка (Бенедикт Камбербэтч), который владеет самым крупным ранчо в Монтане вместе со своим братом Джорджем (Джесси Племонс). Netflix выпустит фильм в кинотеатрах США 17 ноября 2021 года.

29 октября стало известно о том, что Бенедикт Камбербэтч исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале HBO «Лондонград».

Шоу будет основываться на книге британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион» об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Камбербэтч не только исполнит главную роль, но и выступит продюсером сериала.

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