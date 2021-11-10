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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку для переизбрания премьер-министра и формирования нового состава кабинета, сообщило агентство Kyodo News.

В среду, 10 ноября, парламент Японии созовет специальное заседание, на котором, как ожидается, президент Либерально-демократической партии Фумио Кисида будет переизбран на пост премьер-министра. Перед трехдневной парламентской сессией, с 10 по 12 ноября, его кабинет подал в отставку в массовом порядке, как того требует Конституция.

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Состав правительства был сформирован 4 октября, уже через 10 дней, 14 октября, нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий, а 31 октября состоялись выборы нового состава.

По итогам выборов Либерально-демократическая партия (ЛДП) получила 261 депутатское место из 465, что дало ей более половины голосов, а также так называемое «абсолютное стабильное большинство» — это позволит ей назначать не только глав профильных комитетов нижней палаты парламента, но и обеспечить себе в них более половины мест.

За счет того, что ЛДП обладает большинством, пост 101-го премьера, согласно ожиданиям, снова займет Фумио Кисида. Затем он назовет состав своего второго кабинета, в который войдут почти все министры из предыдущего. Исключение составит только министр иностранных дел: Тосимицу Мотэги стал генеральным секретарем партии, а его место займет Ёсимаса Хаяси.

Вновь избранный премьер-министр пройдет церемонию утверждения императором, а затем даст первую в качестве 101-го главы кабинета пресс-конференцию.

Как ожидается, премьер-министр уделит особое внимание мерам по борьбе с коронавирусом и пакету мер по восстановлению экономики, объем которых оценивается в ¥30 трлн ($265 млрд).

Ранее, 2 ноября, генеральный секретарь Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано объявил о своей отставке. Таким образом он взял на себя ответственность за поражения его партии на выборах в нижнюю палату японского парламента.

29 сентября Фумио Кисида возглавил правящую в Японии Либерально-демократическую партию. До этого, в 2012–2017 годах, он занимал пост министра иностранных дел страны в кабинете Синдзо Абэ.

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