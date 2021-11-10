Число умерших от COVID-19 в Европе выросло за неделю на 10%

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что более 1,9 млн человек заразились COVID-19 в Европейском регионе за минувшую неделю, свыше 26,7 тыс. умерли. Таким образом, число новых случаев инфицирования увеличилось в регионе за семь дней на 7%, а летальных исходов — на 10%.

«За неделю с 1 по 7 ноября наблюдалась тенденция к росту количества новых случаев [заражения] в мире (на 1%), и их число превысило 3,1 млн», — говорится в эпидемическом бюллетене ВОЗ.

Согласно статистике, по итогам семи дней на Европу приходится 63% заразившихся (1 949 419) и 55% летальных исходов (26 726). За неделю заболеваемость выросла, помимо Европейского региона, лишь в Африке (на 3%). Ее снижение отмечено в Юго-Восточной Азии (на 13%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), Америке (на 5%).

При этом в целом заболеваемость в мире за неделю возросла лишь на 1%. Так, за семь дней в мире выявлены 3 103 186 заразившихся и 48 703 смерти от COVID-19.

Во вторник, 9 ноября, в ВОЗ сообщили, что число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 250 млн, а число летальных исходов — 5,05 млн.

При этом летальных исходов больше всего в США — 748 615, вторую строчку занимает Бразилия (609 447), третью — Индия (461 389).

10 октября главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что прогнозы относительно сроков завершения пандемии COVID-19 пока рано делать, поскольку впереди еще могут встретиться новые непредвиденные трудности.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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