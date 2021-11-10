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Суд Москвы заключил под стражу бойца Жамалдаева за перевозку наркотиков

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Кунцевский районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу российского бойца смешанных единоборств Салмана Жамалдаева по подозрению в незаконном хранении и перевозке наркотиков. Об этом сообщили 10 ноября ТАСС в суде.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Салману Жамалдаеву в виде заключения под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные хранение, приобретение либо перевозка наркотических веществ в крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцу ММА грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Согласно постановлению правительства России, крупный размер наркотиков приравнивается к 4–5 г.

8 ноября телеканал РЕН ТВ сообщал о задержании Жамалдаева с наркотиками в столичном аэропорту Внуково. Говорилось, что борец собирался улететь в Грозный.

Салман Жамалдаев является чемпионом мира по шутбоксингу, чемпионом России по панкратиону, а также чемпионом Юга России по грэпплингу. Также он является экс-чемпионом лиги World Fighting Championship Akhmat и Absolute Championship Berkut в полулегком весе. На счету бойца ММА 22 боя, 20 из которых он выиграл.

15 июня 2017 года ведущий американский портал в области ММА-статистики ScoreCardMMA.com включил Жамалдаева в список 50 лучших бойцов планеты, выступающих за пределами UFC. Российский спортсмен занимает 41-е место.

8 ноября пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России сообщала о том, что в московском аэропорту Внуково таможенники задержали двоих россиян, которые проглотили почти килограмм кокаина. В ведомстве уточняли, что мужчины следовали из бразильского Сан-Паулу и были задержаны в ходе таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул–Москва. Возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств. Задержанные были ранее судимы за совершение особо тяжких преступлений.

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