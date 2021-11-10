Инфляция позволила банкам заработать дополнительно 1 трлн рублей

Разогнавшаяся инфляция и последовавшее за ней неоднократное повышение (шесть раз с марта, с 4,25% до 7,5%) ключевой ставки Центробанка оказались выгодными для банков. Они смогли заработать на этом дополнительно более триллиона рублей. А по итогам года могут получить прибыль, превышающую самый выдающийся рекорд на 50%. Такие выводы можно сделать из обновленной оценки прогноза по прибыли банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА». Если в начале года аналитики компании ожидали, что кредитные организации за год заработают 1,3 трлн рублей, что даже меньше, чем в 2020-м, то сейчас они оценили перспективы сектора в 2,4 трлн рублей.

Как пояснили в агентстве, десять месяцев назад ситуация выглядела принципиально иначе. Так, инфляция хотя и уже начала повышаться, но незначительно, и казалось, что временно. Кроме того, ожидалось, что большой удар по доходам сектора нанесут проблемные и реструктурированные кредиты.

Однако рост цен, который совершенно вырвался из-под контроля, вынудил ЦБ шесть раз с марта повысить ключевую ставку, причем несколько раз регулятор предупреждал о такой возможности. Фактор ожидания удорожания кредитов вкупе с повышенными инфляционными ожиданиями породил ажиотажный спрос на кредиты. Кроме того, потери банков на реструктуризацию проблемной задолженности, а также расходы на резервирование оказались существенно ниже, чем ожидалось.

Вследствие разницы в прогнозах банки заработали более чем на триллион рублей больше, чем в случае, если бы инфляция не начала стремительно расти.

И уже за девять месяцев банковский сектор заработал почти 1,9 трлн рублей, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

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