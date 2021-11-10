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В Петербурге обязали вакцинировать от COVID-19 жителей старше 60 лет

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Правительство Санкт-Петербурга ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для всех горожан старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление главного санитарного врача, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой было опубликовано во вторник, 9 ноября.

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Отмечается, что документ вносит изменения в постановление санитарного врача Петербурга от 12 октября 2021 года. Новое постановление расширяет список тех, кто должен пройти вакцинацию, пишет «Газета.ру». Согласно нему, работодатели должны обеспечить вакцинацию от COVID-19 не менее 80% сотрудников ряда сфер. В этот перечень включены работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура.

Также обязательную вакцинацию необходимо пройти людям в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы — диабетом, ожирением.

В перечень тех, кого затрагивает обязательная вакцинация, также добавили совершеннолетних студентов, которые проходят практику вне образовательных организаций.

Обе эти группы людей должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря, вторым компонентом — в срок до 15 января 2022 года.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза итоги нерабочих дней в стране. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, подчеркнул, что ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить за счет нерабочих дней. Министр здравоохранения также отметил эффективность работы введенных QR-кодов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в российские регионы поставлено почти 80 млн доз вакцин от коронавируса. По его словам, меры по борьбе с инфекцией в стране усилены.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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