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Польские силовики остановили пересекшую границу беженку с детьми

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Правоохранительные органы Польши остановили пересекшую белорусско-польскую границу беженку с двумя детьми. Видео задержания опубликовал 10 ноября на странице в Twitter иракский блогер Джавдат Ахмед Мичиган.

Судя по кадрам, силовики остановили женщину, когда та пыталась пробраться на территорию Польши через дыру в колючей проволоке.

9 ноября сообщалось, что полиция Польши задержала автобус с планировавшими оказать гуманитарную помощь мигрантам активистами немецкого движения Seebrücke Deutschland и объединения LeaveNoOneBehind. По информации агентства, автобус остановили в нескольких километрах от пограничного перехода «Кузница» недалеко от границы с Белоруссией.

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В тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что безопасность и суверенитет страны подверглись жесткой атаке впервые за 30 лет. По его словам, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Кроме того, он выразил уверенность, что происходящие события — часть политики России, якобы стоящей за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждения премьер-министра Польши о причастности России к происходящему, заявив, что эти утверждения являются ложью.

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, после совещания в Варшаве рассказал о том, что несколько тысяч мигрантов пытались прорвать границу со стороны Белоруссии. Он также рассказал, что уже обсудил ситуацию на границе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также коллегами из Эстонии, Литвы и Латвии.

Литва и Польша ранее неоднократно заявляли, что столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. 28 августа военнослужащие Польши установили колючую проволоку на границе для борьбы с нелегальным мигрантами. В Литве власти объявили экстремальную ситуацию и начали устанавливать стену.

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