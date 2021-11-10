Режим ЧС на границе Литвы и Белоруссии вступил в силу

Объявленный решением сейма Литвы режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией вступил в силу в среду, 10 ноября.

Режим ЧС введен сроком на один месяц на фоне обострения ситуации с нелегальной миграцией и будет действовать в районе вдоль всего участка белорусско-литовской границы и в 5 км от нее, а также на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, Мядининкае, Кибартае, Рукле и в лагере в Науйининкае.

В этих районах действует пропускной режим, а также запрещены собрания. Нелегальным мигрантам запрещено пользоваться средствами электронной связи и интернетом, если речь не идет об обращениях в официальные инстанции.

9 ноября был опубликован пресс-релиз постановления на сайте сейма. Отмечалось, что за ввод чрезвычайного положения проголосовали 122 члена законодательного органа, один — против.

Премьер-министр страны Ингрида Шимоните отмечала, что некоторые ограничения будут распространяться на мигрантов, незаконно пересекших границу, а другие — непосредственно на жителей Литвы.

9 ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о предложении запретить полеты над странами Евросоюза самолетам тех авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию.

По словам премьер-министра, такой жесткой атаке безопасность и суверенитет Польши подверглись впервые за 30 лет. По его словам, кризис с мигрантами, вероятно, является поворотным моментом в истории Польши.

Во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе. По его словам, в данный момент на государственной границе находится более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.