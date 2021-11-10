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Пентагон анонсировал вылет афганских военных из Таджикистана в США

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Группа из 191 афганского жителя и военнослужащих ВВС Афганистана, которые прибыли в Таджикистан из Кабула, в скором времени отправится в США. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«Наше посольство там работает над тем, чтобы ускорить их отправку. <…> Мы ожидаем, что они смогут покинуть Таджикистан в ближайшее время, но мы не контролируем сроки», — сказал он.

16 августа сообщалось о прибытии более 100 афганских военнослужащих в таджикский город Бохтар на нескольких самолетах после того, как в Кабул вошли члены «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

17 августа военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III американских ВВС эвакуировал около 640 жителей Афганистана из аэропорта Кабула. Сообщалось, что афганцы буквально прорывались на летное поле и самостоятельно забирались в самолет. При этом в аэропорту Кабула происходили стычки со стрельбой, ответственность за которые взяли на себя талибы. В ходе инцидентов один американский военный получил легкое ранение.

29 сентября американский министр обороны Ллойд Остин указал на бессмысленность продления сроков пребывания американских войск в Афганистане, а также сохранения в руках страны базы в Баграме. По его словам, если бы США сохранили базу Баграм, стране пришлось бы поставить под угрозу 5 тыс.американских военнослужащих, для того чтобы пользоваться ею и оборонять ее.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

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