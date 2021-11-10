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В Польше задержали планировавших помогать беженцам немецких активистов

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Правоохранительные органы Польши задержали автобус с планировавшими оказать гуманитарную помощь мигрантам активистами немецкого движения Seebrücke Deutschland и объединения LeaveNoOneBehind. Об этом сообщило dpa:en во вторник, 9 ноября.

По информации агентства, полиция остановила автобус в нескольких километрах от пограничного перехода «Кузница» недалеко от границы с Белоруссией.

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До задержания Seebrücke Deutschland и LeaveNoOneBehind передали польской стороне зимнюю обувь, одеяла и другие предметы гуманитарной помощи для мигрантов, передает dpa:en.

Отмечается, что изначально активисты планировали вывезти беженцев на территорию Германии, сообщала польская газета Tysol.pl. Однако МВД ФРГ предупредило, что подобные действия «могут иметь уголовные последствия».

Ранее во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что безопасность и суверенитет страны подверглись жесткой атаке впервые за 30 лет.

Как заявил Моравецкий, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Кроме того, он выразил уверенность, что происходящие события — часть политики России, якобы стоящей за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Комментируя слова польского премьера о якобы причастности России к происходящему, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти утверждения являются ложью.

Также 9 ноября МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

В тот же день министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в настоящее время Польша стягивает крупнокалиберную военную технику к границе. По словам главы ведомства, сейчас на государственной границе находится более 2 тыс. обездоленных людей, среди которых есть женщины и дети.

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