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СМИ заявили об онлайн-встрече лидеров США и КНР на следующей неделе

Bloomberg: онлайн-саммит лидеров США и КНР пройдет на следующей неделе
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу на следующей неделе. Об этом сообщило во вторник, 9 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что стороны не планируют в рамках видеоконференции поднять вопрос о возобновлении работы консульств. При этом, по данным агентства, точная дата проведения саммита пока не определена.

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Представители Белого дома и Госдепартамента США еще не прокомментировали агентству данную информацию.

Накануне сообщалось, что правительства Штатов и Китая согласовывают на рабочем уровне детали саммита, который должен состояться до конца 2021 года. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США рассматривают предстоящий саммит как возможность «ответственно управлять конкуренцией» с КНР.

О том, что Байден и Си Цзиньпин достигли «принципиальной» договоренности о проведении виртуальной встречи до конца года, стало известно 6 октября. Информация появилась после встречи в Цюрихе советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с его китайским коллегой Яном Цзечи. В администрации Байдена личную встречу двух лидеров считают ключом к урегулированию важных и порой конфронтационных вопросов в отношениях США и Китая.

До этого Байден предостерег Россию и Китай от ошибки испытать военную мощь США. По его словам, всему миру известна сила американской армии и вооружения, так что РФ и КНР лучше не допускать ошибок, который приведут к возможности испытать ее. При этом он добавил, что не собирается вступать в затяжной конфликт с Китаем. К тому же, по его словам, он провел с Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой мировой лидер.

Вопрос о военной мощи и отношениях с Китаем был поднят в связи с ситуацией на Тайване. ВВС Китая в начале октября за сутки направили 38 боевых самолетов в опознавательную зону ПВО острова.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «воссоединение» между Китаем и Тайванем неизбежно. США признают «принцип одного Китая» и при этом предоставляют Тайваню оборонительное оружие.

В Китае действия Соединенных Штатов в отношении Тайваня называют опасными и рекомендуют их прекратить. Такое заявление сделал постоянный представитель Китайской Народной Республики при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь 21 октября.

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