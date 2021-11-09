Велодорожки появятся на улице Володарского в Оренбурге

В Оренбурге в рамках капитального ремонта улицы Володарского уменьшили ширину проезжей части. Территорию, которую ранее использовали для стихийных парковок, решили отдать под тротуары и велодорожки, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным властей, ширину одной из самых загруженных улиц города уменьшили всего на полметра. Сейчас она составляет 11,5 м, что позволило организовать две широкие полосы вместо трех для движения в обоих направлениях.

Главный архитектора АНО «Центр развития архитектуры и городской среды Оренбургской области» Евгений Попов объяснил, что при разработке дизайн-проекта улицы Володарского специалисты пришли к выводу, что вместо стихийных парковок необходимо организовать пешеходную зону.

«В определенных местах улицы Володарского наблюдается избыточная ширина проезжей части, которая используется под стихийную парковку. Мы решили, что можно применить общемировую практику так называемой «городской диеты», когда излишние полосы упраздняются и отдаются под тротуары, озеленение, велодорожки», - цитирует Попова ИА «Урал56.Ру». Эксперты предложили сделать три полосы, одна из которых будет предназначена для реверсивного движения или для поворота налево, а также обустроить парковочные карманы с двух сторон.

Сейчас на улице Володарского дорожники занимаются оформлением заездных карманов и зеленой зоны, укладывают тротуары и гранитные бортовые камни, обустраивают велодорожки.