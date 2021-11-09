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Площадку для выгула собак обустроят в «Университетском» в Липецке

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В микрорайоне «Университетский» в Липецке намерены обустроить новую площадку для выгула собак. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчиком выбрана фирма из Липецкой области. Она построит площадку для выгула собак между гаражным кооперативом и домом № 4 по улице Белянского, пишет GOROD48.

Площадь выбранного участка составляет 500 кв. м. Подходы к ней выполнят из брусчатки, также будет смонтировано освещение. Для собак установят несколько барьеров и полосу препятствий, для их владельцев – скамейки и урны.

Стоимость выполнения работ составит 796 тыс. рублей. Их выделят из городского бюджета.

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