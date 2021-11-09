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Ситуацию с обмелением реки Волги обсудили в Ульяновске

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Экологический инцидент, который грозит перерасти в катастрофу, обсуждали на штабе по комплексному развитию Ульяновской области

По данным специалистов, угрожающая для Волги отметка — 45 метров, сейчас она близка к этому. Ситуацию держат на контроле, взаимодействуют с соседями — Татарстаном, Чувашией. Если ситуация ухудшится, возникнет угроза посевам весной и нересту летом. Об этом пишет ресурс ulpravda.ru.

В конце августа из-за обмеления Волги старинная мощеная дорога стала доступна в Казани. Она существовала до 1950-х годов и соединяла полуостров Локомотив и старый речной порт. С заполнением Куйбышевского водохранилища дорога ушла под воду на несколько метров.

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