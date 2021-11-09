Работы по перекладке сетей завершаются на севере Калуги

В среду, 10 ноября, в Калуге завершат масштабные работы по перекладке сетей в северной части города. Об этом сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ.

Будет подключена новая линия трубопровода, проложенная в микрорайоне Терепец и заменена запорная арматура на Северном водозаборе. В этом году после частых аварий на сетях в микрорайоне Терепец было проложено более 1,2 км водопроводной сети, смонтировано четыре водопроводных колодца и две водопроводных камеры, пишет газета «Весть».

«Введение в работу нового трубопровода и замена систем на водозаборе увеличит надежность водоснабжения не только микрорайона Терепец, но и всей северной части областного центра, в том числе таких больших районов города как Малинники и Северный», – отмечают в минстрое Калужской области.