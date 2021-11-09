Ученые объяснили более высокую заболеваемость COVID-19 среди пожилых

Проведенные в США исследования показали, что хитиназа 3-подобный белок 1 (CHI3L1, используется в сигнальном пути, активируемом во время воспаления) способствует заражению коронавирусной инфекцией. Результаты анализа ученых были опубликованы 8 ноября на сайте JCI Insight.

Как объяснили ученые из Брауновского и Йельского университетов, рост этого белка в организме с возрастом может быть причиной, почему пожилые пациенты более подвержены заболеванию COVID-19.

Ученые в результате исследований выявили взаимосвязь между CHI3L1 и рецептором ACE2, с которым коронавирус связывается при проникновении в клетку. В ходе экспериментов они проанализировали действие белка на ACE2 и другие протеазы, способствующие развитию инфекции как у мышей, так и в клеточных культурах.

Выяснилось, что уровни содержания CHI3L1 росли как с возрастом, так и при наличии сопутствующих заболеваний и инфекции. Кроме того, белок выступал в роли стимулятора ACE2.

Отсюда прослеживается связь COVID-19 со старением, и тем, что «примерно 50% госпитализированных пациентов с COVID-19» имеют ранее диагностированные хронические заболевания, такие как диабет, гипертония, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, ХОБЛ и астма.

«Эти сопутствующие заболевания связаны с повышенной восприимчивостью к инфекции, более тяжелым заболеванием и более высокой смертностью», — следует из материала.

Исследователи заявили, что разработали антитело FRG, которое атакует специфический участок CHI3L1 и успешно блокирует увеличение количества и активности рецептора.

«Таким образом, вирус не может проникнуть в клетки хозяина. Это означает, что при использовании антител FRG распространенность инфекции будет меньшей», — объясняет одна из исследователей Зухитра Камле.

4 ноября из исследования Научно-исследовательского института Бергхофера стало известно, что у склонных к изжоге людей риск тяжелого течения коронавируса выше, чем у тех, кто не испытывает таких проблем. Отмечается, что гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса, могут повлиять на состояние пациента при COVID-19.

В тот же день директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, что в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVID-19 особенно быстро распространяется среди пожилого населения. По его словам, в настоящее время 75% смертельных случаев приходится на лиц в возрасте 65 лет и старше. При этом, согласно данным Европейского регионального бюро ВОЗ, количество госпитализаций увеличилось более чем вдвое за одну неделю.

До этого, 28 октября, заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что на сегодняшний день в России наиболее подвержены риску заражения коронавирусом пожилые люди. По ее словам, число заболевших среди пожилых сейчас составляет 224 на 100 тыс. населения.

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