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ПВО Сирии уничтожила шесть выпущенных Израилем ракет

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Комплексы «Бук-М2» И «Панцирь-С» сирийских сил ПВО уничтожили шесть управляемых ракет, которые были выпущены израильскими истребителями по объектам в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщил 9 ноября Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР.

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«В результате израильских авиаударов в сирийской провинции Хомс в понедельник причинен незначительный материальный ущерб, ранены двое сирийских военных. Дежурные силы сирийских ПВО уничтожили шесть ракет из сирийских комплексов российского производства «Бук-М2» и «Панцирь-С»», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что военнослужащий Сирии был ранен в результате обстрела террористами правительственных сил в провинции Идлиб.

Днем ранее агентство SANA сообщало о двух раненных сирийских военнослужащих в результате воздушной атаки Израиля на Хомс и Тартусу. По информации агентства, Израиль совершил атаки из воздушного пространства севернее Бейрута. Ударам подверглись некоторые районы в центральной и прибрежной частях Сирии.

15 марта исполнилось 10 лет с начала войны в Сирии. По оценке Международного комитета Красного Креста (МККК), из 18 млн жителей страны в гуманитарной помощи нуждаются 13,4 млн, 36% лишились жилища. Свыше 5,6 млн человек покинули САР с 2011 года, еще 6,6 млн стали беженцами внутри страны, приводит статистику ООН.

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