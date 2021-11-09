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Глава Омской области поручил достроить детсад в Биофабрике до 1 января

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Строительство детского сада на 310 мест в поселке Биофабрика в Омске должно быть завершено до конца года. Соответствующую задачу перед подрядчиком поставил губернатор Александр Бурков, который побывал на объекте.

Как сообщает портал регионального правительства, сейчас строительная готовность детсада составляет 87%. Подрядчик занимается устройством кровли, фасадов, цоколя, а также благоустройством прилегающей территории и внутренней отделкой помещений. Параллельно ведется работ по оснащению будущего детсада.

Согласно контракту, завершить все работы необходимо до 30 ноября 2021 года, однако подрядчик выбился из графика примерно на месяц, пишет ИА «Город55».

«Задача – завершить до 1 января. Строительная компания утверждает, что они сдадут в установленный срок. Мы обсуждали все моменты, которые касаются срыва графика работ. Основная причина задержки - это удорожание строительных материалов», - объяснил глава региона.

По его словам, проект и его стоимость пришлось пересмотреть. Реализация подорожала на 40 млн рублей. Средства изыскали в областном бюджете. Кроме того, дополнительные деньги выделили на оборудование для укомплектования всех 12 групп, из которых четыре – ясельные.

Получить лицензию на работу планируется в январе, а открыть детсад – в I квартале 2022-го, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В процессе строительства сейчас находится восемь детских садов, пять из них, включая учреждение в поселке Биофабрика, намерены сдать в следующем году.

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