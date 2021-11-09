Минздрав Украины уничтожил полмиллиона просроченных доз вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения Украины уничтожило полмиллиона просроченных доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Об этом 9 ноября изданию LIGA.net сообщили в ведомстве.

Отмечается, что вакцины, срок годности которых должен был истечь 31 октября, уничтожили в конце минувшего месяца.

13 сентября правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Согласно новым правилам, COVID-сертификаты будут разделяться на зеленые и желтые, работа некоторых заведений будет разрешена даже в случае введения «красной зоны» карантина при наличии большого количества вакцинированных.

В марте депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин предложил ограничивать украинцев в отдельных правах за отказ от прививки. В частности, по его мнению, не стоит пускать не прошедших вакцинацию граждан в кафе и рестораны, учебные заведения, кинотеатры, а также на спортивные события.

Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала на Украине в феврале. 24 числа в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac применяется с 13 апреля, AstraZeneca — с 18 апреля, а Comirnaty — с 26 апреля. Вакцина Moderna стала доступна украинцам с 22 июля.

2 октября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил, что украинские власти планируют начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, первый украинский препарат сойдет с линии уже в следующем году.